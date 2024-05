Warren Buffett tem fortuna de US$ 135,3 bilhões. De onde vem seu dinheiro?

O empresário americano Warren Buffett é atualmente a sétima pessoa mais rica do mundo, atrás de nomes como Jeff Bezos, Elon Musk e Mark Zuckerberg, segundo o ranking da revista Forbes. Atualmente, Buffett tem um patrimônio líquido de US$ 135,3 bilhões. Mas de onde vem o dinheiro dele?

Investimentos

É considerado um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Buffett comprou ações pela primeira vez aos 11 anos e declarou impostos pela primeira vez aos 13. Mais tarde, ele ficaria conhecido como "Oráculo de Omaha", sua cidade natal, pela habilidade em comprar ações que rendem muito e acumular uma fortuna.

Investe na Apple e Coca-Cola. Em sua cartela de investimentos também estão Bank of America e American Express. Em 2008, Buffett foi eleito o homem mais rico do mundo no ranking da Forbes. Em sua última carta aos investidores, ele afirmou que pretende deixar "intocadas" suas ações da Coca-Cola e da American Express.

Nossa participação nos lucros da AMEX em 2023 excedeu consideravelmente o custo de US$ 1,3 bilhões da nossa compra há muito tempo. Tanto a AMEX como a Coca aumentarão quase certamente os seus dividendos em 2024 -- cerca de 16% no caso da AMEX -- e certamente deixaremos as nossas participações intocadas ao longo do ano. A lição da Coca-Cola e da AMEX? Quando você encontrar um negócio verdadeiramente maravilhoso, persista nele. A paciência compensa, e um negócio maravilhoso pode compensar muitas decisões medíocres que são inevitáveis.

Warren Buffet, em carta aos investidores de fevereiro de 2024

Empresas

Nascido em 30 de agosto de 1930, em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos, Buffett é o principal acionista, presidente do conselho e diretor-executivo da Berkshire Hathaway. Ela é uma multinacional que inclui seguros de propriedades e acidentes, serviços públicos e energia, transporte ferroviário de carga, finanças, manufatura, varejo e serviços.

A empresa de investimentos Buffett Partnership Ltd. foi criada em 1956 e acabou adquirindo uma empresa de manufatura têxtil, Berkshire Hathaway, assumindo seu nome para criar uma holding bem diversificada. Buffett se tornou presidente e acionista majoritário da empresa em 1970. Em 1978, o colega investidor e sócio comercial de longa data Charlie Munger juntou-se a Buffett como vice-presidente. Dentre as empresas do grupo estão a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell, a rede de restaurantes americana Dairy Queen, além de mais de 20 jornais nos Estados Unidos.

Filantropo

Warren Buffett prometeu doar mais de 99% de sua riqueza. Até agora, ele doou mais de US$ 56 bilhões, principalmente por meio da Fundação Gates e das fundações de seus filhos, segundo a Forbes.

Em 2010, ele e Bill Gates lançaram o Giving Pledge. É uma organização que pede a outros bilionários que se comprometam a doar pelo menos metade de sua fortuna para causas de caridade até o fim da vida.

Mora na mesma casa desde 1958. Apesar do patrimônio acumulado, o empresário mora na mesma casa em Omaha, Nebraska, desde 1958, quando comprou o imóvel por US$ 31.500.

Formação

Foi rejeitado por Harvard. Warren Buffett estudou Artes e Ciências na Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos. Depois, ao não ser aceito em Harvard, fez mestrado em Ciências pela Universidade de Columbia, onde moldou sua filosofia de investimentos como aluno do economista britânico Benjamin Graham.

Ele frequentou o Instituto de Finanças de Nova York para se concentrar em sua formação em economia e logo seguiu uma carreira empresarial. Mais tarde, ele iniciou vários empreendimentos comerciais e parcerias de investimento, incluindo uma com Graham.

De investidor a dono da empresa na Geico. Em 1951, Buffett descobriu que o professor Graham fazia parte do conselho da seguradora Geico Insurance. Numa manhã de sábado, ele pegou um trem para Washington, D.C., e bateu na porta da sede até que um zelador o deixasse entrar. Após perguntar se alguém estava trabalhando naquele dia, ele encontrou Lorimer Davison, então executivo da empresa.

Eles conversaram por quatro horas sobre negócios e seguros em geral. Após a discussão, Buffett ficou tão entusiasmado com a Geico que na segunda-feira seguinte ele gastou 65% de suas economias de US$ 20 mil para comprar ações da seguradora, que eventualmente se transformaram em uma enorme fortuna. Atualmente, Buffett é dono da empresa.