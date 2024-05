Wall St sobe com dados de inflação no foco

Por Sruthi Shankar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos subiam nesta segunda-feira, aproximando-se de picos recordes após uma recente série de ganhos, com os investidores aguardando números de inflação nesta semana para avaliar a probabilidade de cortes na taxa de juros em 2024.

Os índices voltaram a se aproximar das máxima histórica atingidas em março, impulsionados por balanços corporativos mais fortes do que o esperado e por sinais de esfriamento do mercado de trabalho, que alimentaram as apostas de um ou dois cortes nos juros pelo Federal Reserve este ano.

"Não só os lucros estão sendo melhores do que o previsto, como também as perspectivas foram elevadas", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC.

"O mercado gosta disso, mas também precisa obter algum nível de conforto de que a inflação não está voltando a subir e que está potencialmente diminuindo para dar ao Fed cobertura para pelo menos um ou talvez dois cortes antes do final do ano."

O núcleo dos preços ao consumidor deve ter subido 0,3% em abril sobre o mês anterior, para um aumento anual de 3,6%, de acordo com as previsões de economistas em uma pesquisa da Reuters para o dado que será divulgado na quarta-feira.

Os investidores também se concentrarão em uma série de outras leituras econômicas nesta semana, incluindo preços mensais ao produtor, vendas no varejo e pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Operadores estão precificando cortes de 44 pontos-base nos juros até o final de 2024, de acordo com o aplicativo de probabilidades de taxas do LSEG, com as chances de um corte de pelo menos 25 pontos-base em setembro em 66%.

O Dow Jones subia 0,24%, a 39.606,66 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,14%, a 5.229,98 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,27%, a 16.384,37 pontos.