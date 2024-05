Universidades italianas perdem competitividade, diz estudo

ROMA, 13 MAI (ANSA) - Uma tabela elaborada pelo Center World University Rankings (CWUR) apontou que a Itália perdeu competitividade em nível internacional no cenário do ensino universitário.

De acordo com o relatório do Center World University Rankings, 67 instituições de ensino do país apareceram na lista deste ano, mas 75% delas perderam posições.

A romana La Sapienza, que é a melhor avaliada entre as faculdades do país, caiu oito degraus e assumiu a 124ª colocação da tabela. As universidades de Padova (173º) e Milão (186º) também perderam posições.

Somente 16 universidades italianas subiram na tabela em comparação com o ano anterior.

"É claro que a posição da Itália no campo da educação e da investigação está cada vez mais sob pressão em razão do crescimento dos sistemas de ensino superior em todo o mundo. Sem maiores investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, a Itália corre o risco de diminuir ainda mais o seu desempenho no futuro", explicou Nadim Mahassen, presidente do Center for World University Rankings.

São quatro os parâmetros levados em consideração pelo estudo: qualidade do ensino (25%), empregabilidade (25%), qualidade dos professores (10%) e pesquisa (40%).

Pelo 13º ano consecutivo, Harvard foi a universidade de maior prestígio do mundo, segundo o CWUR, seguida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford. (ANSA).

