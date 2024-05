Tráfico ilegal de animais silvestres segue frequente, diz relatório da ONU

VIENA (Reuters) - O tráfico ilegal de plantas e animais selvagens continua teimosamente frequente, de acordo com um relatório da ONU na segunda-feira, e é fundamental que os governos se concentrem em mais do que apenas espécies "icônicas" como os elefantes, em que houve progresso.

Embora as apreensões registradas em 2020 e 2021 tenham sido cerca de metade das registradas em relatórios anteriores, isso pode ser atribuído a interrupções ligadas à Covid, em vez de um declínio no tráfico real, disse o Relatório Mundial sobre Crimes contra a Vida Selvagem do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O estudo é publicado a cada quatro anos e 2020-2021 foram os últimos anos para os quais havia dados disponíveis.

"O tráfico de vida selvagem em geral não foi substancialmente reduzido ao longo de duas décadas", disse o UNODC em um comunicado sobre o relatório, pedindo medidas que incluem melhor fiscalização e implementação da legislação, incluindo leis anticorrupção.

"Milhares de espécies ameaçadas são afetadas pelo tráfico de animais silvestres, sendo que uma pequena minoria, como elefantes, tigres e rinocerontes, atrai a maior parte da atenção das políticas", afirma o relatório.

Os crimes contra a vida selvagem, "como a coleta ilegal de plantas suculentas e orquídeas raras", e o tráfico de muitos tipos de répteis, peixes, aves e mamíferos desempenharam um papel fundamental nas extinções locais ou globais, segundo o relatório.

De 2015 a 2021, as apreensões de 13 milhões de itens mostraram um comércio ilegal de cerca de 4.000 espécies de plantas e animais em 162 países e territórios, segundo o relatório. As espécies mais comuns envolvidas foram os corais (16%), os crocodilianos (9%) e os elefantes (6%).

Um raro ponto positivo foram os esforços para combater o tráfico de marfim de elefante e chifre de rinoceronte, segundo o relatório, apontando para quedas na caça ilegal, nos níveis de apreensão e nos preços de mercado na última década.

(Reportagem de Francois Murphy)