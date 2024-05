'Terra está desmoronando como creme', diz prefeito de Caxias do Sul

Regiões preservadas de Caxias do Sul (RS) deslizaram como fossem um creme durante as fortes chuvas que atingiram a cidade, afirmou o prefeito de Caxias do Sul (RS), Adiló Didomenico (PSDB), no UOL News da manhã desta segunda-feira (13).

Não temos ainda uma resposta categórica sobre esse assunto [tremores], mas as informações que nos chegam pelos geólogos é que Caxias não está em área de evento sísmico. Isso a gente pode dar uma tranquilizada à população.

Estamos com deslizamento em encostas aonde a gente nunca imaginou. Áreas totalmente preservadas, que nunca teve uma interferência humana sequer, com vegetação natural, deslizando como se fosse um creme, um merengue. É algo impressionante o que tem acontecido.

Ele afirmou que nunca imaginou que isso fosse acontecer.

É uma novidade para todos nós. A prefeitura vinha trabalhando, removendo as famílias, fazendo regularização fundiária e mapeando residências que precisam ser retiradas. Agora, esses lugares do interior que estão deslizando, a gente nunca imaginou.

