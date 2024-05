Tales: Prevenir não traz voto, mas tragédia tira voto

Tragédias como a que devastou o Rio Grande do Sul terão efeitos nas urnas e afetarão quem negligencia os efeitos das mudanças climáticas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (13).

Estamos nos aproximando das eleições municipais e certamente esse evento trágico vai se refletir nas do Rio Grande do Sul. Mas ela deveria se refletir nas eleições municipais do país inteiro. As pessoas deveriam começar a olhar para o seu gestor e ver o que ele fez para prevenir a comunidade em relação a eventos climáticos.

Os gestores se movem pelo voto. A prevenção não traz votos, mas ele tem que notar que a tragédia tira votos. Ele está jogando com a sorte eleitoral dele. Se houver uma tragédia no meio do caminho e for visto que ele não teve nenhuma atuação preventiva, o gestor perderá votos. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, os eleitores precisam mais do que nunca observar se os atuais prefeitos cuidaram devidamente de obras preventivas, que podem não render tantos votos, mas evitam tragédias.

Era bom que no país inteiro todos olhassem para seus gestores e decidissem se eles cuidaram, por exemplo, do saneamento básico. As pessoas não notam que o esgoto é uma forma de prevenção contra tragédias.

A questão fundamental agora é haver uma resposta do país e da cidadania a isso tudo. Temos uma eleição pela frente e precisamos escolher melhor nossos representantes. Os parlamentares do Congresso Nacional só estavam cuidando de emendas impositivas ao Orçamento, amarrando o governo para pequenos projetos que não têm nada de orgânico ou planejado para lidar com este tipo de situação.

Precisamos chamar essa gente na urna e dizer 'tchau'. Se não cuidaram da minha vida e da dos meus parentes, precisam sair daí. Haverá eleição municipal e precisamos afastar das cidades as pessoas que não fizeram nada. Apesar de haver esquecimento mais para frente, isso será lembrado agora. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Post de Eduardo Bolsonaro é oportunismo com tragédia no RS

A postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o drama vivido pelo Rio Grande do Sul é um exemplo de como políticos brasileiros têm usado a tragédia de forma oportunista e hipócrita, afirmou o colunista Josias de Souza.

Sem dúvida alguma é um misto de oportunismo com hipocrisia. Eduardo Bolsonaro representa e faz parte de um movimento que negou a ciência. O pai dele fez troça dos conceitos científicos sobre a evolução do clima. É muita hipocrisia e o problema não é só brasileiro. O extremo climático vem sendo negligenciado em âmbito global. Josias de Souza, colunista do UOL

