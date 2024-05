Rússia está pronta se Ocidente quiser lutar pela Ucrânia, diz Lavrov

MOSCOU (Reuters) - Se o Ocidente quiser lutar pela Ucrânia no campo de batalha, a Rússia está preparada para isso, disse o ministro interino das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nesta segunda-feira.

"É um direito deles - se eles quiserem que seja no campo de batalha, será no campo de batalha", afirmou Lavrov, segundo a agência de notícias estatal RIA.

A Rússia intensificou os alertas sobre os perigos de um confronto direto com a Otan desde que o presidente francês, Emmanuel Macron, se recusou a descartar a possibilidade de que tropas ocidentais pudessem, em algum momento, ser enviadas para lá.

O Kremlin disse na semana passada que o envio de tropas da Otan para a Ucrânia teria potencial extremamente perigoso. O presidente Vladimir Putin declarou que isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial.

Lavrov, que atuou por duas décadas como ministro das Relações Exteriores, estava falando em uma audiência parlamentar sobre sua renomeação para o cargo em um novo governo que está sendo formado depois que Putin iniciou um novo mandato de seis anos neste mês.

De acordo com a RIA, ele também disse que as negociações de paz sobre a Ucrânia, que deverão ocorrer na Suíça no próximo mês sem a participação da Rússia, equivalem a um ultimato a Moscou.

Ele comparou a situação a "uma reprimenda para um aluno" cujo destino estava sendo decidido pelos professores enquanto ele estava fora da sala, informou a agência.

"Não se pode falar assim com ninguém, especialmente conosco", disse Lavrov. "A conferência... se resume a reafirmar um ultimato à Rússia".

(Por Maxim Rodionov e Mark Trevelyan)