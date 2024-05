Rússia anuncia que destruiu 31 drones ucranianos

A defesa antiaérea da Rússia neutralizou 31 drones ucranianos em várias regiões do país e na Crimeia, anunciou o Ministério da Defesa do país em um comunicado.

"Durante a noite, novas tentativas do regime de Kiev de executar ataques terroristas com drones aéreos no território da Federação da Rússia foram impedidos", afirma o comunicado divulgado no Telegram.

Doze drones foram destruídos na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, segundo a nota.

Oito drones foram destruídos na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia, e quatro na região vizinha de Lipetsk.

Sete drones e quatro mísseis de cruzeiro Storm Shadow foram destruídos na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, afirma o comunicado.

