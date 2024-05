Receita da Rússia com venda de petróleo cresce 82,2% no 1º quadrimestre

As receitas resultantes da venda de petróleo e gás pela Rússia cresceram significativamente entre janeiro e abril deste ano, com um aumento de 82,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Ministério das Finanças russo. O valor total das vendas de petróleo russo durante esse período atingiu a marca de 4,2 trilhões de rublos (equivalente a US$ 45,3 bilhões), disse o ministério, acrescentando que o aumento se deve principalmente à elevação dos preços do petróleo da Rússia vendido para países fora do G7 (que não seguem os limites de preço definidos pelo grupo).

Esses limites foram estabelecidos para tentar reduzir os lucros de Moscou, logo, limitar suas operações relacionadas à guerra na Ucrânia.

Apesar do estabelecimento de um limite de preço de US$ 60 por barril para a compra de petróleo russo pelo G7, o produto está sendo vendido a preços superiores a US$ 80 por barril para países de fora do grupo.