Receita da K+S cai 17% no 1º trimestre de 2024, para 988 milhões de euros

São Paulo, 13 - A companhia alemã de fertilizantes K+S registrou uma receita de 988 milhões de euros (cerca de US$ 1,064 bilhão; US$ 1 = 0,9282 euros) no primeiro trimestre de 2024, queda de 17% ante os 1,192 bilhão de euros registrados em igual período do ano passado, informou a empresa nesta segunda-feira. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu cerca de 56% na mesma base de comparação, de 454 milhões de euros para 200 milhões de euros no período. Apesar das baixas, a empresa destacou que os resultados ficaram acima das expectativas do mercado. Na Divisão de Agricultura da empresa, o faturamento recuou para 680 milhões de euros no primeiro trimestre, queda de 21% ante os 861 milhões de euros do ano passado. A K+S atribuiu o recuo aos preços mais baixos dos fertilizantes, que só foram parcialmente compensados por volumes maiores de vendas. "A contínua alta participação de especialidades de fertilizantes e um forte negócio no mercado europeu, no entanto, resultaram na manutenção de um preço médio estável em comparação com os números do terceiro e quarto trimestres de 2023", disse. O volume de vendas aumentou para 2,02 milhões de toneladas no 1º trimestre deste ano, ante 1,73 milhão de toneladas em 2023.No segmento industrial, a K+S reportou receita de 308 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, 7% abaixo do período equivalente de 2023, mas acima da média de longo prazo, destacou a empresa. O recuo ocorreu, principalmente, por causa dos preços médios mais baixos dos produtos contendo potássio, disse em comunicado.Para o acumulado do ano, a companhia manteve a perspectiva de Ebitda na faixa de 500 milhões de euros a 650 milhões de euros, assim como a estimativa de que o fluxo de caixa livre ajustado atinja, pelo menos, o ponto de equilíbrio. "Embora um Ebitda anual no limite inferior da faixa tenha se tornado menos provável com o bom primeiro trimestre, não pode ser afastado no momento por causa do fato de que importantes concorrentes ainda não concluíram contratos com a China e a Índia", disse em nota a K+S, destacando que isso poderia influenciar no nível de preço do potássio no exterior. "Se um atraso na conclusão dos contratos desencadear uma atitude de espera por parte dos clientes, assumimos volumes de vendas de fertilizantes em torno de 7,3 milhões de toneladas", acrescentou a companhia. No extremo superior da faixa, a empresa assume uma continuação da recuperação de preços no exterior e volumes de vendas de cerca de 7,6 milhões de toneladas.