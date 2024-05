Principal evento de vinhos da Itália vem ao Brasil com 3 edições

SÃO PAULO, 13 MAI (ANSA) - Produtores de vinhos da Itália virão ao Brasil ainda neste mês de maio para o "I Love Italian Wines", principal evento de vinhos italianos realizado no país, que acontece pela terceira vez em São Paulo, pela segunda vez no Rio de Janeiro e pela primeira vez em Brasília.

Milena Del Grosso, diretora para o Brasil da ICE - Agência para a promoção no exterior e a internacionalização das empresas italianas/Departamento para a promoção de intercâmbios da Embaixada da Itália (ITA - Italian Trade Agency), destacou que as pequenas e médias vinícolas são parte essencial da cultura enogastronômica da Itália.

"Os eventos dão aos brasileiros a oportunidade de terem contato com preciosidades da viticultura italiana, bem como com os produtores mais famosos. O objetivo é ampliar o acesso e o conhecimento da riqueza vitivinícola da Itália, proporcionando aos profissionais do setor verdadeiras descobertas enológicas", afirmou.

"I Love Italian Wines" é promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e dos Negócios Internacionais da Itália (MAECI) e pela Agência ICE, em colaboração com as feiras Wine South America e Vinitaly.

O evento começará pelo Rio de Janeiro em 20 de maio, seguirá para São Paulo no dia 22 de maio e terminará em Brasília no dia 24 de maio.

As três edições vão apresentar cerca de 350 vinhos dos mais variados estilos, uvas e regiões a especialistas, sommeliers, compradores de redes de supermercados, empórios, enotecas, bares, restaurantes e hotéis.

Segundo a diretora da ICE, a meta para 2025 é ampliar o número de cidades que receberão o evento.

Em 2023, com 38,3 milhões de hectolitros e afetada por eventos climáticos, a Itália foi o segundo país produtor mundial de vinhos, atrás apenas da França, mas com ampla margem para concorrentes como Espanha, Chile, Argentina e Portugal, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). A Itália ainda é líder mundial em exportação e em uvas autóctones. O país é o sexto entre os fornecedores para o Brasil. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.