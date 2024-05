Ponte sobre rio Caí cede parcialmente após fortes chuvas no RS

Uma ponte sobre o rio Caí cedeu parcialmente no domingo (12) após fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A ponte liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

O que aconteceu

Há risco de desabamento. A ponte foi interditada porque uma das pilastras está cedendo e há fissuras na pista, informaram as autoridades.

O tráfego foi interrompido no km 174 da BR-116, segundo o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

No fim de semana, o nível do Caí subiu mais de quatro metros. A altura da água está em 14,37 metros, segundo dados do SGB. A cota de inundação do rio é de 10,5 metros.

Tremor de terra em Caxias do Sul

Moradores de pelo menos quatro bairros em Caxias do Sul relataram tremores de terra e estrondos durante a madrugada. Um vídeo mostra moradores do lado de fora de suas casas por volta das 3h da manhã.

Não há relatos de danos causados pelos tremores. A orientação da Defesa Civil é que moradores fiquem em casa a não ser que identifiquem danos estruturais, como rachaduras.

Tremor foi uma acomodação do solo pelo excesso de chuva, explicou o MetSul. "Quando chove demais, tais abalos de baixa magnitude ocorrem na Serra".

TREMORES DE TERRA EM CAXIAS DO SUL



Na madrugada desta Segunda (13), moradores de Caxias no Rio Grande do Sul, acordam e saem às ruas após mais de um tremor e "estouros" abalarem a cidade. pic.twitter.com/veIPgHYUkK -- Movimento Gaúcho de Autodeterminação (@MGAoff) May 13, 2024

Nível do Guaíba sobe rapidamente

A cota às 8h15 desta segunda-feira (13) era de 4,8 metros, nível 23 centímetros a mais do que o do sábado (11), quando a água atingiu a menor altura desde o início das enchentes. Os dados são da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA), que apontava 4,70 metros às 5h de hoje.

Projeção da Defesa Civil é de que água ultrapasse os 5,5 metros. Modelos analisados pelo órgão apontam expectativa de elevação de aproximadamente 5,50 a 5,60 metros nos próximos dias, informou nota.

Nível do Guaíba será o maior da história caso previsão da Defesa Civil se concretize. No domingo (5), ápice das cheias no estado, a água chegou a 5,33 metros. Na cheia de 1941, a água bateu 4,75 metros.

Governador informou que situação no estado vai piorar. Em publicação nas redes sociais no domingo (12), Eduardo Leite (PSDB) renovou o alerta sobre risco de enchentes e apontou que a água atingiria "novos altos níveis".

Máxima deve atingir a cidade entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14). O motivo da subida do nível da água é o vento sul forte somado às chuvas que atingem a capital desde a sexta-feira (13), informaram especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas.

Chuvas no norte do Rio Grande do Sul também influenciam no nível da água. As áreas das bacias dos rios Taquari, Cai, Sinos e Jacuí, afluentes do Guaiba, também receberam fortes chuvas e ventos de cerca de 50 km/h.

Número de mortos ultrapassa 140

Ao todo, 147 óbitos foram confirmados até a noite do domingo (12). Há 806 feridos e 127 desaparecidos, segundo boletim da Defesa Civil.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. Mais de 530 mil estão desalojadas e outras 80 mil foram acolhidas em abrigos. Ao todo, 447 dos 497 municípios gaúchos sofreram com o impacto das chuvas.