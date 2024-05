PlayStation 5 está por menos de R$ 3.600 e já vem com 2 jogos; vale a pena?

Para quem procura um PlayStation 5, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta interessante. O PS5 slim edição digital (sem entrada para disco) está por R$ 3.533,07 à vista na Amazon.

O console vem com um controle Dual Sense e dois jogos: "Returnal" e "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão". Confira a seguir mais detalhes do PS5 slim, dos games e se vale a pena comprar o combo.

Playstation 5 Slim

A versão mais compacta do PS5 tem a mesma tecnologia de ponta da última geração de consoles da Sony, incluindo áudio 3D, gráficos em 4K e gatilhos adaptáveis. Com o benefício de ser menor e mais leve que a versão padrão.

Além disso, há maior espaço de armazenamento: 1 TB (o PlayStation 5 padrão possui 825 GB disponíveis no SSD).

Os jogos

Exclusivos para PlayStation, os dois jogos inclusos no pack são sucesso de vendas e crítica.

Ratchet & Clank - Em Uma Outra Dimensão: os jogadores são levados para uma aventura cheia de ação em diferentes universos, com gráficos e jogabilidade incríveis, ideal para jogar com toda a família.

Returnal: desafia os fãs de videogame a enfrentarem um ciclo de morte e renascimento em um planeta alienígena hostil; com estilo roguelike, o jogo mistura combate intenso e narrativa misteriosa.

Vale a pena?

Para quem pode pagar à vista, esse é um dos menores preços que o Guia encontrou em sites varejistas confiáveis. E o fato de vir com dois jogos que custariam separadamente entre R$ 150 e R$ 200 cada torna a oferta mais interessante.

Mesmo que você não tenha interesse nos jogos desse combo, ainda assim ele sai mais barato do que comprar apenas o console com o controle, que custa na casa dos R$ 3.700.

É bom destacar que essa versão do PS5 não tem entrada para discos, ou seja, só dá para jogar os games baixados online. Para isso, é interessante avaliar uma assinatura da PS Plus.

*Com informações de conteúdo publicado em 22/04/2024.

