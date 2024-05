Papa recebe presidente do Equador em audiência no Vaticano

VATICANO, 13 MAI (ANSA) - O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (13), no Vaticano, o presidente do Equador, Daniel Noboa, em audiência privada na primeira etapa da viagem europeia do líder latino-americano, antes de passar na França e Espanha.

Segundo a Santa Sé, o encontro teve duração de 30 minutos e ocorreu na Sala da Biblioteca do Palácio Apostólico, onde o equatoriano foi acompanhado de sua esposa e comitiva.

Na sequência, Noboa se reuniu com os secretários de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e para Relações com Estados e Organizações Internacionais, monsenhor Paul Richard Gallagher.

"Durante as cordiais discussões na Secretaria de Estado foi manifestada a satisfação pelas boas relações entre o Equador e a Santa Sé, destacando a colaboração positiva entre a Igreja e o Estado", informou a Sala de Imprensa do Vaticano.

A nota reforçou que, "à medida que a conversa prosseguia", todos se concentraram na "situação socioeconômica, com particular referência ao emprego dos jovens, bem como na questão da segurança pública e dos migrantes".

Na audiência privada, Francisco e Noboa trocaram presentes. O Pontífice entregou ao equatoriano uma obra em bronze representando uma pomba carregando um ramo de oliveira, com a frase "Sede mensageiros da paz", além dos volumes dos documentos papais, uma mensagem para o "Dia Mundial da Paz" deste ano, e o livro sobre o "Statio Orbis".

Já o presidente do Equador ofereceu ao Papa uma reprodução da Virgem de El Cisne, obra de artesãos locais. (ANSA).

