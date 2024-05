Nível do Guaíba sobe 34 cm desde sábado; há previsão de ultrapassar recorde

A cota do Guaíba às 11h15 desta segunda-feira (13) era de 4,91 metros, nível 34 centímetros a mais do que o do sábado (11), quando a água atingiu a menor altura desde o início das enchentes que deixaram mais de 140 mortos no estado.

O que aconteceu

Água sobe rapidamente e nível aumentou 21 centímetros somente na manhã desta segunda-feira (13). Os dados são da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA), que apontava 4,70 metros às 5h de hoje.

Projeção da Defesa Civil é de que água ultrapasse os 5,5 metros. Modelos analisados pelo órgão apontam expectativa de elevação de aproximadamente 5,50 a 5,60 metros nos próximos dias, informou nota.

Nível do Guaíba será o maior da história caso previsão da Defesa Civil se concretize. No domingo (5), ápice das cheias no estado, a água chegou a 5,33 metros. Na cheia de 1941, a água bateu 4,75 metros.

Governador informou que situação no estado vai piorar. Em publicação nas redes sociais no domingo (12), Eduardo Leite (PSDB) renovou o alerta sobre risco de enchentes e apontou que a água atingiria "novos altos níveis".

Ponte que liga Nova Petrópolis e Caxias do Sul cedeu parcialmente. A ligação, na BR-116, que passa sobre o rio Caí, tem risco de desabamento após ceder neste domingo (12), informaram autoridades. O nível do rio subiu mais de quatro metros no fim de semana.

Especialistas alertaram ao risco do aumento do nível do rio

Ainda no fim de semana, a projeção de especialistas era de que o Guaíba chegasse à marca de 5,5 metros. O estudo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas.

Máxima deve atingir a cidade entre esta segunda-feira (13) e a terça-feira (14). O motivo da subida do nível da água é o vento sul forte somado às chuvas que atingem a capital desde a sexta-feira (13).

Chuvas no norte do Rio Grande do Sul também influenciam no nível da água. As áreas das bacias dos rios Taquari, Cai, Sinos e Jacuí, afluentes do Guaiba, também receberam fortes chuvas e ventos de cerca de 50 km/h.

Gramado e Pelotas têm desmoronamento de rua e esvaziamento de bairros

Em Gramado, uma rua desabou após 200 milímetros de chuvas. A rua Henrique Bertoluci tinha sido esvaziada antes do desmoronamento, informou a prefeitura. Ao todo, 751 pessoas estão desalojadas e outras 223 desabrigadas no município, que registrou sete mortes desde o fim de abril.

Pelotas emitiu alerta para esvaziamento imediato de 24 áreas. Com as chuvas que atingem a cidade, a previsão é que o canal São Gonçalo ultrapasse o maior nível já registrado. A prefeitura tem um mapa de risco, que traz alerta em tempo real das regiões estão com potencial de enchente.

A cidade fica na região da Lagoa dos Patos. A região é uma das que mais preocupam com as chuvas.

Canal São Gonçalo chegou a 2,88 m na noite de domingo, mesmo nível de enchente de 1941. A previsão de especialistas da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) é que esse recorde seja ultrapassado, com a maré alta e a continuidade das chuvas.

A prefeitura tem um mapa de risco. O alerta em tempo real mostra quais regiões estão com potencial de enchente.

Número de mortos ultrapassa 140

Ao todo, 147 óbitos foram confirmados até a noite do domingo (12). Há 806 feridos e 127 desaparecidos, segundo boletim da Defesa Civil.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. Mais de 530 mil estão desalojadas e outras 80 mil foram acolhidas em abrigos. Ao todo, 447 dos 497 municípios gaúchos sofreram com o impacto das chuvas.