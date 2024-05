'Não parem de olhar pro Sul', diz médica e ex-BBB que atuou como voluntária

A ex-BBB e médica Marcela Mc Gowan pediu que as pessoas não parem de olhar para o Rio Grande do Sul e continuem com doações e ajuda, pois as consequências da tragédia se estenderão por meses.

O recado principal é: não parem de olhar para o Sul. Sei que a gente recebe muita doação e muita atenção das pessoas, mas a gente precisa estar atento. E também cobrar as pessoas certas, porque vejo as pessoas na internet cobrando errado das pessoas. [Precisa] cobrar estrutura de governo sobre atitudes que vão ser tomadas, fiscalizar e ficar em cima disso.

A gente vai precisar olhar pelo Rio Grande do Sul por muito tempo. Não abandonem. Sei que cada um está fazendo o que pode, mas lembrar que isso é uma coisa que vai precisar da gente por muito tempo.

Violência contra mulher acontece até em catástrofe, diz ex-BBB

Em entrevista ao UOL News da manhã desta segunda-feira (13), Marcela afirmou que recebeu vários pedidos de ajuda e denúncias de violência contra a mulher quando chegou ao estado.

Desde que cheguei, recebi vários pedidos de ajuda e denúncias que vieram para mim, porque as pessoas sabiam que eu estava lá. Começou essa mobilização e esse desespero muito grande de organizar e proteger essas mulheres.

A gente sabe que a violência contra mulheres e crianças é uma realidade para nossa população em todos os momentos.Em momentos de catástrofe, isso não muda. As pessoas tendem a imaginar que sensibilizaria as pessoas em relação à violência, mas isso não acontece. As violências seguem acontecendo, a gente segue expondo grupos de vulnerabilidade a tipos de violência, e agora sem a segurança da casa delas e sem a rede de apoio delas.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: