Não é só Tesla: motorista engana Ford e viaja a 135 km/h no banco de trás

Um vídeo de um momento perigoso em uma estrada dos Estados Unidos ganhou as redes sociais recentemente. Nele, um Ford F-450 Platinum trafega a 130 km/h com seu motorista deitado no banco de trás enquanto os sistemas autônomos do carro o mantêm na estrada.

Para manter o sistema ativo o homem colocou dois sacos em cima do volante para fazer peso, como se estivesse com as mãos ali.

O que aconteceu

O vídeo mostra o proprietário de uma F-450 deitado no banco traseiro da picape com o banco do motorista vazio enquanto o sistema autônomo do carro controla a caminhonete sem supervisão.

O sistema autônomo da Ford é o BlueCruise, que promete que será desativado se o veículo suspeitar que o motorista está desatento com um sistema de monitoramento para garantir isso. No entanto, ele não está disponível na F-450.

O que é oferecido no modelo é uma combinação de controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixa, o que deixa o ato do vídeo ainda mais irresponsável - já que os itens foram projetados para serem usados por um motorista que está no controle com as mãos no volante.

Desta forma, com sensores de pressão no volante, o homem aqui utiliza sacos para fingir que está com as mãos na direção.

Veja:

