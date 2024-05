Médico voluntário morre durante missão humanitária em São Leopoldo (RS)

Leandro Medice, cardiologista que morava no Espírito Santo, morreu na madrugada desta segunda-feira (13) enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS).

O que aconteceu

O médico teve um mal súbito. A informação foi publicada pela clínica onde o médico trabalhava.

Familiares, amigos e pacientes lamentaram a perda. "Meu dia perdeu o brilho. Uma dor imensurável me consome neste momento. Tínhamos tantos planos. Meu amigo e agora?", publicou um colega de Leandro. Pacientes antigos comentaram em publicações do médico agradecendo o cuidado nos atendimentos e moradores do RS agradeceram o trabalho voluntário.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de São Leopoldo e com familiares de Leandro. O texto será atualizado em caso de resposta.

Leandro chegou a São Leopoldo no domingo (12). O cardiologista postou um vídeo durante a viagem informando que tinha parado no Aeroporto de Navegantes para abastecimento da aeronave e continuaria o trajeto em seguida. "Agora que está chegando mais perto, estou ficando mais ansioso", contou.

O abrigo em que Leandro atuou reunia cerca de 1.300 pessoas. Muitos idosos, crianças e pessoas com condições crônicas estão no local, onde recebem atendimento médico, de enfermagem e farmacêutico.

O médico pediu orações aos seguidores. "Conto com a oração de vocês para nos dar forças, para a gente conseguir ajudar o máximo de vidas", disse em outro vídeo. Leandro reforçou que a população do Rio Grande do Sul precisava de ajuda e de cuidado, por isso ele estava saindo da rotina e do "conforto do consultório". Atualmente, Leandro trabalhava com foco em estética capilar.