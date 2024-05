Míssil ucraniano mata 15 pessoas em prédio na região de Belgorod, diz Rússia

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Pelo menos 15 pessoas morreram e muitas ficaram feridas no domingo, quando uma parte de um prédio de apartamentos russo desabou após ser atingido por fragmentos de um míssil da era soviética, lançado pela Ucrânia e abatido pela Rússia, disseram autoridades russas.

Em um dos ataques mais letais até hoje na região de Belgorod, a Ucrânia lançou o que as autoridades russas disseram ser um ataque maciço de mísseis, envolvendo mísseis balísticos Tochka e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Adler e RM-70 Vampire (MLRS).

O Ministério de Emergências da Rússia afirmou nesta segunda-feira que 15 pessoas morreram quando o prédio desabou. Vyacheslav Gladkov, governador da região, disse que mais quatro pessoas morreram no domingo em ataques separados por Kiev.

Vinte e sete pessoas ficaram feridas no domingo em vários ataques, disse Gladkov no aplicativo de mensagens Telegram.

Não houve comentário imediato da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 12 mísseis estavam envolvidos nos ataques a Belgorod, que chamou de "ataque terrorista a áreas residenciais".

"Fragmentos de um dos mísseis Tochka-U derrubados danificaram um prédio de apartamentos na cidade de Belgorod", afirmou o ministério.

As imagens do local mostraram o desabamento de pelo menos 10 andares do prédio. Mais tarde, enquanto os serviços de emergência vasculhavam os escombros em busca de sobreviventes, o teto desabou e as pessoas correram para salvar suas vidas, com poeira e escombros caindo atrás delas.

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia dizem que não têm como alvo os civis na guerra que começou quando a Rússia invadiu sua vizinha menor em fevereiro de 2022. A guerra matou milhares de pessoas, desalojou milhões e transformou as cidades ucranianas em escombros.

O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin havia sido informado sobre o ataque, que disse ser "bárbaro". O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que o ataque a civis e à infraestrutura civil foi criminoso.

Kiev afirma que atacar a infraestrutura militar, de transporte e de energia da Rússia prejudica o esforço de guerra de Moscou e é uma resposta aos inúmeros ataques mortais da Rússia contra a infraestrutura civil e áreas residenciais.

(Reportagem da Reuters)