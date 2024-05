Milhares celebram classificação do Bologna para Champions League

SÃO PAULO, 13 MAI (ANSA) - Milhares de torcedores do Bologna se reuniram no último domingo (12) na Piazza Maggiore, em Bolonha, para celebrar a classificação para a próxima edição da Champions League, coisa que não acontecia há 60 anos.

Os bolonheses coloriram a principal praça do município com as cores vermelha e azul, mas também agitaram bandeiras, soltaram sinalizadores e entoaram diversos cânticos, incluindo um em homenagem ao ex-treinador Sinisa Mihajlovic, falecido em 2022.

Alguns jogadores do elenco do Bologna, entre eles Lukasz Skorupski, Kacper Urbanski e Jens Odgaard, deixaram o CT do clube, onde o elenco assistiu ao jogo entre Atalanta e Roma, e foram até a praça para celebrar ao lado da torcida.

"O Bologna retornou para os torneios europeus e se classificou para a competição mais importante, a Liga dos Campeões, 60 anos depois de ter participado da então Copa dos Campeões. Minha família e eu queremos compartilhar esta imensa alegria com Thiago e seus meninos que realizaram um feito memorável, com todos os dirigentes, funcionários e colaboradores", escreveu o presidente do Bologna, Joey Saputo.

A equipe comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta se classificou para a próxima Liga dos Campeões graças ao tropeço da Roma diante da Atalanta. A vitória do rossoblù sobre o Napoli também contribuiu para o histórico retorno.

A última vez que o Bologna competiu na principal competição de clubes da Europa havia sido na temporada 1964/65, mas o então campeão italiano foi eliminado na primeira fase para o Anderlecht, da Bélgica. O mais curioso é que os emilianos foram despachados no cara ou coroa depois do terceiro e decisivo duelo ter acabado sem gols.

Faltando duas rodadas para o fim da Série A, o Bologna ocupa a terceira posição, com 67 pontos, e pegará Juventus e Genoa nos últimos dois confrontos. (ANSA).

