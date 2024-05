Melinda Gates deixará copresidência da Fundação Gates

Melinda French Gates informou nesta segunda-feira que está deixando o cargo de copresidente do conselho da Fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores fundações de caridade privada do mundo, cofundada por ela e seu ex-marido Bill Gates há mais de vinte anos.

Bill e Melinda Gates pediram divórcio em 2021, após 27 anos de casamento, mas prometeram continuar seu trabalho filantrópico juntos.

"Sob os termos do meu acordo com Bill, ao sair da fundação, terei um adicional de 12,5 bilhões de dólares para dedicar ao meu trabalho em prol das mulheres e das famílias", disse Melinda Gates em uma publicação no X.

Os Gates anunciaram em 2021 que chegaram a um acordo sobre como dividir seus bens matrimoniais, mas nenhum detalhe desse acordo foi divulgado na decisão final apresentada em tribunal.

"Lamento ver Melinda partir, mas tenho certeza de que ela terá um enorme impacto em seu futuro trabalho filantrópico", disse Bill Gates, cofundador da Microsoft, em uma publicação no X.

A fundação é uma das forças mais poderosas e influentes na saúde pública global, tendo gasto mais de 50 bilhões de dólares nas últimas duas décadas para trazer uma abordagem empresarial ao combate à pobreza e às doenças.

"Esta não é uma decisão que tomei facilmente", disse Melinda Gates no X. Seu último dia na fundação será em 7 de junho.