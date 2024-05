M.Dias Branco tem lucro líquido de R$ 154,9 mi no 1º trimestre (+121% em 1 ano)

Brasília, 13 - A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 154,9 milhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado 121,6% maior na comparação com igual período de 2023, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 69,9 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 277,3 milhões, recorde para o período, avanço de 59,6% frente aos R$ 173,7 milhões do primeiro trimestre do ano anterior.A margem Ebitda ficou em 13%, ante 7% de um ano antes, alta de seis pontos porcentuais. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 0,1 vez, ante 1,6 vez negativa reportada em igual período de 2023.Já a receita líquida recuou 13,9% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,140 bilhões, ante R$ 2,486 bilhões do primeiro trimestre de 2023. O recuo de 1,4% no volume comercializado e a queda de 12,6% no preço médio dos produtos na comparação anual do período pesaram sobre a receita da companhia. A empresa destacou, em comunicado a investidores, que o faturamento foi afetado pela interrupção programada das operações para substituição de sistema de gestão no início de janeiro, o que foi normalizado em fevereiro.As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bloco chamado pela companhia de "região de ataque", apresentaram recuo de 16,1% na receita líquida na mesma base comparativa, enquanto a "região de defesa", formada pelas regiões Norte e Nordeste, obteve queda de 12,9% na receita. Do montante total da receita líquida, R$ 44,9 milhões vieram da receita da empresa no exterior, o que inclui exportações e a operação no Uruguai, queda de 4,9% ante o primeiro trimestre do ano anterior.Quanto ao avanço do lucro líquido, a companhia afirmou que o resultado é fruto da expansão do Ebitda, recorde no trimestre, e da melhora do resultado financeiro. A M. Dias Branco destacou ainda que foi o segundo trimestre consecutivo de caixa líquido de 0,1 vez, atribuindo o desempenho à melhora sequencial dos resultados e da forte geração de caixa. A companhia encerrou o primeiro trimestre deste ano com R$ 2,17 bilhões em caixa.