Mãe e filha escrevem pedido de socorro com batom e são resgatadas no RS

Do UOL, São Paulo

Uma mãe e filha foram resgatadas após escreverem um pedido de socorro com batom na varanda de casa, em Eldorado do Sul (RS).

O que aconteceu

Elas escreveram ''Perigo, SOS'' na sacada da casa com batom vermelho. Parte da residência já estava coberta pela inundação. Em entrevista à TV Globo, Rosângela e Jade Bruckhoff relatam que foram para Porto Alegre após o resgate.

Elas estão na casa de familiares e sobrevivem com o que ganham de doações. Ao deixarem a casa, sete gatos e dois cachorros ficaram. No sábado (11), os bombeiros conseguiram resgatar um deles.

''A gente não sabe o que vai ser de Eldorado'', disse Rosângela. Eldorado do Sul foi tomada pelas águas e precisou evacuar totalmente a cidade. Prefeito afirmou que a água alagou 100% do centro da cidade, que está sem energia elétrica, sem água, além do aumento de saques.