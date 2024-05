Lula adia viagem ao Chile para se concentrar em resposta a enchentes no RS, diz Itamaraty

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou uma viagem ao Chile, inicialmente agendada para 17 e 18 de maio, para se concentrar na resposta do governo às enchentes que têm atingido o Rio Grade do Sul, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado nesta segunda-feira.

"A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile... foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução", afirmou o Itamaraty.

Segundo o ministério, novas datas para a viagem do presidente ao Chile serão anunciadas "oportunamente".

(Por Fernando Cardoso)