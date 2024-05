Líder separatista da Catalunha se demite e se recusa a apoiar os socialistas para formar um governo regional

Por Joan Faus

BARCELONA (Reuters) - O presidente da Catalunha disse nesta segunda-feira que deixaria a política após o desastroso desempenho de seu partido separatista na eleição regional, que viu os socialistas da Espanha darem uma virada histórica no movimento de independência.

O partido moderado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Pere Aragones, continua sendo a melhor esperança dos socialistas -- que obtiveram a maioria dos votos na eleição de domingo, mas não o suficiente para conquistar a maioria -- para formar um governo na próspera região.

Aragones, que liderou a Catalunha por três anos, disse que seu partido não apoiaria os socialistas, dizendo a eles que, em vez disso, apelassem ao partido separatista linha-dura Junts.

"A ERC permanecerá na oposição, que é onde os cidadãos nos colocaram", disse ele aos repórteres.

Os socialistas, liderados localmente por Salvador Illa, tinham 42 assentos na câmara de 135 assentos da Catalunha, com mais de 99% dos votos apurados, enquanto seu parceiro habitual de coalizão, o partido de extrema esquerda Sumar, obteve seis. O Junts tinha 35 assentos e o ERC tinha 20.

Para ganhar um voto de investidura para formar um governo, os partidos devem ter 68 assentos no primeiro turno e uma maioria simples no segundo.

Nuria Parlon, autoridade socialista graduada, disse aos repórteres que sua opção preferida era um acordo de esquerda com a ERC e Sumar, com um governo minoritário apoiado por outros partidos como alternativa.

A votação regional também tem implicações para a estabilidade do governo nacional.

A ERC presidiu um período de acalmar as tensões com o governo central liderado pelos socialistas da Espanha após os anos turbulentos depois que a Catalunha realizou um referendo ilegal de independência em 2017 e declarou brevemente a independência, provocando uma crise constitucional.

PERDÕES

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, perdoou os líderes separatistas condenados por causa da campanha de independência e ofereceu uma anistia controversa a outros que ainda estão sendo processados. A ERC, por sua vez, apoiou o governo minoritário de Sánchez em nível nacional.

Os frutos dessa abordagem mais conciliadora se refletiram no bom resultado de domingo à noite para os socialistas, enquanto a ERC perdeu um apoio significativo.

Agora, ela precisa decidir se permanecerá firme na rejeição das propostas dos socialistas para apoiá-la na formação de um governo, o que pode forçar uma nova votação.

Ignacio Jurado, cientista político da Universidade Carlos 3º, de Madri, disse que a ERC pode decidir que seus eleitores podem tê-la punido por ter relações muito amigáveis com Madri e aumentar o preço de seu apoio em nível regional e nacional. No passado, as exigências incluíam o controle da rede de trens e dos impostos da região.

O partido separatista Junts, de linha mais dura, também apoiou o governo nacional socialista minoritário.

Mas seu líder, Carles Puigdemont, disse aos repórteres nesta segunda-feira que não apoiaria a formação de um governo socialista regional e que, se os socialistas se voltassem para o conservador Partido Popular, o Junts também retiraria seu apoio ao governo nacional.

Cristina Monge, uma analista política independente, disse que o apoio contínuo do ERC e do Junts era crucial para a estabilidade do governo nacional da Espanha.

"Se um deles, provavelmente Puigdemont, não for incluído de forma alguma no acordo da Catalunha, ele poderá colocar o governo espanhol em uma posição muito difícil", disse ela.

(Reportagem de Joan Faus e Belén Carreño)