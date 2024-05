Josias: Post de Eduardo Bolsonaro é oportunismo com tragédia no RS

A postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o drama vivido pelo Rio Grande do Sul é um exemplo de como políticos brasileiros têm usado a tragédia de forma oportunista e hipócrita, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (13).

Sem dúvida alguma é um misto de oportunismo com hipocrisia. Eduardo Bolsonaro representa e faz parte de um movimento que negou a ciência. O pai dele fez troça dos conceitos científicos sobre a evolução do clima. É muita hipocrisia e o problema não é só brasileiro. O extremo climático vem sendo negligenciado em âmbito global.

Faz todo sentido que, nesse instante de comoção com a tragédia no Rio Grande do Sul, as pessoas cobrem os políticos. O que não faz sentido é imaginar que essa cobrança vai resultar em algo positivo. É preciso cobrar, cobrar e cobrar novamente. Não se pode observar a movimentação dos políticos, encharcada de hipocrisia e oportunismo, com um olhar otimista. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que a cobrança às autoridades por medidas preventivas deve ser permanente, sob risco de cair no esquecimento assim que a tragédia gaúcha passar.

Sempre que o problema passa, na primeira oportunidade os gestores públicos brasileiros vão cortar a verba da prevenção a acidentes ambientais. Seria muita ingenuidade imaginar que o procedimento vai mudar. É preciso cobrar, e essa cobrança precisa ser intensa. No limite, as pessoas têm que ir às ruas para exigir que isso seja tratado de forma consequente.

Tradicionalmente, é um problema que vem sendo negligenciado e se trata de um fenômeno mundial. Mas as coisas estão se agravando e as pessoas se perguntam quantos ainda terão que morrer para que a questão climática seja tratada da maneira adequada. Isso envolve muitas decisões não tomadas e omissões conscientes.

Não se pode ter otimismo. É preciso pressionar e essa exigência tem que ser permanente. Não se pode mais haver uma solução de continuidade. O brasileiro fará isso e terá essa consciência climática? Na hora do desastre, a consciência brota, mas é preciso ver se isso se manterá na sequência.

Não se pode cobrar e esquecer, em uma visão otimista na qual os políticos vão adquirir do nada essa consciência climática que hoje, francamente, não existe nem na esquerda e nem na direita. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Prevenir não traz voto, mas tragédia tira voto

Tragédias como a que toma conta do Rio Grande do Sul terão efeitos nas urnas e afetarão quem negligencia os efeitos das mudanças climáticas, afirmou o colunista Tales Faria.

Estamos nos aproximando das eleições municipais e certamente esse evento trágico vai se refletir nas do Rio Grande do Sul. Mas ela deveria se refletir nas eleições municipais do país inteiro. As pessoas deveriam começar a olhar para o seu gestor e ver o que ele fez para prevenir a comunidade em relação a eventos climáticos. Os gestores se movem pelo voto. A prevenção não traz votos, mas ele tem que notar que a tragédia tira votos. Tales Faria, colunista do UOL

