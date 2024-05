iPad 9 está por R$ 2.999; ainda vale a pena investir no tablet da Apple?

Hoje, quem busca um tablet da Apple com foco profissional ou apenas para lazer encontra o iPad 9ª geração com preço mais barato. Maior que um celular e mais leve que um notebook, ele pode ser carregado com mais conforto para qualquer lugar.

Lançado em 2021, o iPad 9 pode ser encontrado por R$ 2.999 em lojas online, como a Amazon, parceira do Guia de Compras UOL. Com configurações semelhantes, o modelo mais recente do tablet, o iPad 10ª geração, de 2022, por exemplo, sai por cerca de R$ 4.000 (preço no site da Apple).

O que ele tem de bom

Versatilidade. A compatibilidade com a Apple Pencil torna o iPad uma espécie de "caderno virtual", no qual você pode fazer anotações à mão durante rotinas de estudo, caso queira, bem como rabiscar e desenhar buscando inspiração. Ele é vendido versões com 64 GB ou 256 GB de armazenamento. Vale lembrar que esse lápis inteligente é vendido separadamente.

Bom desempenho. Para se ter ideia da capacidade de processamento do iPad 9, vale dizer que o tablet possui o mesmo processador do iPhone 11, que ainda hoje é um modelo bastante popular e custa em média R$ 2.500.

Dá para usar longe de casa. Com a versão Wi-Fi + Cellular, você pode usar o iPad para praticamente qualquer atividade para a qual usaria um celular: basta equipá-lo com um chip nano SIM com o plano de dados de sua operadora.

Em relação ao tamanho, o modelo tem as mesmas dimensões dos iPads 7 e 8: 25,6 cm de altura, 17,4 cm de largura, 0,75 cm de profundidade.

Bom para chamada de vídeo. No caso das câmeras, o iPad privilegia a frontal (grande angular de 12 MP). É com ela, por exemplo, que você fará uma videochamada de qualquer lugar em que esteja trabalhando, com uma imagem nítida e de boa qualidade.

Pontos de atenção

Fotos só na média. Se o foco é ter um dispositivo portátil para fazer fotos e vídeos, os smartphones tendem a levar vantagem, principalmente em relação às câmeras traseiras. A câmera traseira do iPad é de 8 MP.

Para quem vale a pena?

Se você busca um tablet para funções simples, como acessar redes sociais, ver vídeos e entreter crianças, há outras opções mais baratas e de outras marcas no mercado.

Mas o produto da Apple ainda é bastante relevante para atender demandas de pequenos empreendedores e a de profissionais como ilustradores, que usam tablets para trabalhar. O UOL conversou com dois especialistas em criação que testaram o iPad 9ª geração por algumas semanas:

Por ser ilustrador, achei o iPad uma ótima ferramenta. O Apple Pencil proporciona uma experiência de desenho precisa e responsiva, tornando a criação de arte digital mais fácil. Além disso, a performance do dispositivo é excelente, garantindo uma experiência fluida ao trabalhar. É uma ferramenta versátil para artistas digitais. Guilherme Zamarioli Youssef, ilustrador e designer gráfico

O iPad é uma opção interessante para os viajantes frequentes que buscam uma tela um pouco maior do que a do celular (mas algo menor e mais leve que um notebook), ideal para atividades de trabalho ou lazer. Seu tamanho o torna perfeito para ser transportado em bolsas ou mochilas menores. Testar a caneta foi uma experiência divertida; descobrir como ela funciona foi interessante. No entanto, para o uso diário, acho que sua praticidade é limitada, a menos que você seja um ilustrador. Ana Carolina Malavolta, webdesigner

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.