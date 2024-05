'Gritavam que era o fim do mundo', diz morador de Caxias do Sul

O morador de Caxias do Sul (RS), Fábio Langer, disse no UOL News da manhã desta segunda-feira (13) que os tremores sentidos na cidade foi um "momento muito angustiante" para ele e os vizinhos.

Fomos surpreendidos com esses estrondos, com essa movimentação do solo, que nos deixou muito assustados. Quando acordamos, a sensação era a mistura de um trovão com uma bomba. Foi cerca de sete ocorrências em sequência. A sensação que se tinha é que a casa mais alta do morro tinha desmoronado e batido na outra. Saímos na rua com a impressão de que o caos estava instaurado.

Foi um momento muito angustiante para todos os moradores. Ficamos muito assustados. Deixamos os carros prontos na rua para fugir, caso houvesse o deslizamento.

Langer contou como ele e os vizinhos reagiram.

Estava me preparando para dormir e quando estava me direcionando para o quarto, ouvi um barulho muito forte, parecia um trovão. Me assustei, vi que um vizinho abriu a janela e outro vizinho também abriu na sequência. Quando abri o portão, veio a sequência dos barulhos e não conseguimos identificar de onde [vinha]. Começamos a olhar para o morro e, quando olhei, todos os vizinhos estavam na rua. Pessoas gritando que era o 'fim do mundo' e pessoas gritando que era para fugir.

Disse para minha esposa: 'O morro está despencando, pega o tênis e vamos embora'. Estava com meu sogro, minha sogra e vizinhos ali. Foi um momento muito angustiante.

Veja a íntegra do programa: