GameStop dispara após "Roaring Kitty" ressurgir com post no X

Por Medha Singh e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações da GameStop disparavam cerca 85% nesta segunda-feira após o perfil "Roaring Kitty", de Keith Gill, que recebeu o crédito por desencadear a alta das ações de memes em 2021, publicar um post no X.com após um hiato de três anos das mídias sociais.

Conhecido como "Roaring Kitty" no YouTube e "DeepF***ingValue" no Reddit, ele é um personagem chave no chamado rali do Reddit, que viu a ação da GameStop subir até 21 vezes em duas semanas em janeiro de 2021 antes de cair para níveis pré-alta nos dias subsequentes.

Gill publicou no domingo o desenho de um homem inclinado para a frente em uma cadeira, um meme popular entre os jogadores que indica que as coisas estão ficando sérias. É seu primeiro post no X, anteriormente chamado Twitter, após ficar ausente das plataformas de mídia social desde meados de 2021.

O perfil "Roaring Kitty" não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

As ações da varejista de videogames atingiram uma máxima em um ano nesta segunda-feira e eram um dos principais assuntos na mídia social stocktwits.com voltada para investidores, indicando interesse de investidores individuais. "Roaring Kitty" e a plataforma Robinhood estavam entre os principais tópicos no X.com.

O perfil "parece ser o suspeito mais provável do interesse renovado hoje... mas eu teria o cuidado de não caracterizar os participantes deste fenômeno como investidores", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth.

"Não há nenhuma mudança fundamental em nenhuma das empresas que estão popularizadas neste fenômeno."

A GameStop cortou em março um número não especificado de empregos para reduzir custos e relatou receita menor no quarto trimestre .

A empresa tem cerca de um quarto de suas ações em circulação no mercado em posição vendida (short) e os investidores com posições short devem perder 437 milhões de dólares no papel nesta segunda-feira, disse a empresa de análise Ortex.

Os vendedores a descoberto normalmente emprestam ações para vendê-las e obtêm lucro recomprando mais tarde, quando o preço cai. Na segunda-feira, nenhuma ação da GameStop estava disponível para empréstimo na plataforma de negociação Interactive Brokers, confirmou um trader de Berlim.

As ações da companhia subiram mais de 57% até agora em maio, mas ainda permanecem cerca de 80% abaixo do pico de 2021.

A alta das ações do meme em 2021 foi desencadeada pelas publicações de Gill no grupo de discussão Wallstreetbets do Reddit sobre os ganhos que ele obteve em seus investimentos na empresa, o que gerou um aumento de interesse na GameStop.

A alta se espalhou para outros nomes, incluindo AMC enquanto os usuários do Reddit se uniam para espremer hedge funds que apostaram contra a GameStop e outras empresas.

(Por Medha Singh em Bengaluru, com reportagem adicional de Pranav Kashyap, Sruthi Shankar, Akash Sriram e Shristi Achar)