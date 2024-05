França atrai valor recorde de 15 bi de euros em promessas de investimento com iniciativa anual

Por Sudip Kar-Gupta e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - A França obteve um recorde de 15 bilhões de euros em promessas de investimento estrangeiro nesta segunda-feira, fornecendo uma vitória ao presidente Emmanuel Macron e permissão para esquecer temporariamente as finanças públicas tensas e sua fraca aprovação popular.

A grande quantidade de promessas, em setores que vão desde inteligência artificial até produtos farmacêuticos e energia, deixou Macron em boa posição ao receber líderes empresariais para a cúpula anual "Escolha a França" no Palácio de Versalhes.

O valor deste ano é superior aos 13 bilhões de euros anunciados em 2023.

A Presidência francesa disse que os investimentos incluem 56 projetos empresariais diferentes e podem levar à criação de 10.000 empregos.

A Microsoft disse que investirá 4 bilhões de euros na França em sua infraestrutura de nuvem e IA, expandindo seus centros em Paris e Marselha e adicionando um novo data center na cidade de Mulhouse, no leste do país.

No fim de semana, a França disse que a Amazon anunciaria um investimento de 1,2 bilhão de euros no evento, para impulsionar sua logística, bem como a infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services (AWS).

A França está se posicionando como um centro europeu de IA e os investimentos ajudarão a construir a infraestrutura de dados essencial para dar suporte a startups locais de rápido crescimento, como a Mistral AI.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que o investimento reflete o compromisso da França com um programa de energia de baixo carbono e com as reformas empresariais de Macron.

"Às vezes, quando ligamos a televisão, temos a impressão de que nada está indo bem na França. Não acho que isso seja verdade", disse Macron ao lado de Smith em um evento que revelou o investimento da Microsoft.

"Há muitas coisas que estão funcionando e não prestamos atenção suficiente às nossas vantagens consideráveis."

O governo de Macron tem sido criticado por partidos de oposição devido ao controle das finanças públicas após não atingir sua meta de déficit e alertar que o déficit fiscal deste ano será maior do que o esperado.

Embora tradicionalmente forte em questões econômicas, isso deixou seu partido em uma posição frágil rumo às eleições parlamentares da União Europeia em junho, com a extrema-direita à frente nas pesquisas.

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que os investimentos estrangeiros são fruto dos esforços do governo nos últimos sete anos para reduzir os impostos corporativos, que os partidos de extrema-esquerda dizem ter sido generosos demais.

Entre outros grupos que planejam aumentar sua presença na França estão Pfizer, AstraZeneca, Novartis e GSK, que anunciaram juntos investimentos no valor de mais de 1 bilhão de dólares.