Filipinas reforçam segurança em locais no Mar do Sul da China

Por Karen Lema

MANILA/PEQUIM (Reuters) - As Filipinas disseram nesta segunda-feira que manteriam uma guarda mais próxima de recifes, bancos de areia e ilhotas em sua zona econômica exclusiva no Mar do Sul da China, alarmadas por relatos de novas atividades de controle pela China, o que Pequim negou.

A Guarda Costeira das Filipinas afirmou no sábado que enviou um navio para Sabina Shoal, no arquipélago de Spratly, onde acusou a China de construir uma ilha artificial, tendo documentado o que disse serem pilhas de corais mortos e esmagados nos bancos de areia.

Jonathan Malaya, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional (NSC), disse que o chefe do NSC, Eduardo Ano, ordenou uma guarda mais rígida em locais dentro da zona econômica de 370 km de Manila, à medida que se intensifica uma disputa diplomática de longa data com Pequim.

"Ninguém vai vigiar (esses locais) a não ser nós. É nossa responsabilidade, de acordo com a lei internacional, protegê-los e garantir que o meio ambiente não seja danificado e que não haja atividades de controle", disse Malaya em um programa de televisão.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, incluindo partes reivindicadas por Filipinas, Brunei, Malásia, Taiwan e Vietnã, e tem realizado uma extensa recuperação de terras em algumas ilhas, construindo instalações militares, causando preocupação em Washington e na região.

O Ministério das Relações Exteriores da China descartou nesta segunda-feira a mais recente acusação de Manila como "infundada e puro boato".

"Recentemente, o lado filipino tem repetidamente espalhado rumores, difamado deliberadamente a China e tentado enganar a comunidade internacional, o que é inútil", disse o porta-voz Wang Wenbin.

Ele pediu a Manila que "retorne ao caminho certo para resolver adequadamente as disputas marítimas por meio de negociações e consultas".

(Reportagem adicional de Liz Lee em Pequim)