Fedez é investigado por agressões a personal trainer na Itália

MILÃO, 13 MAI (ANSA) - O rapper italiano Fedez está sendo investigado pelo Ministério Público de Milão por supostamente ter participado das agressões contra o personal trainer Cristiano Iovino.

Tudo aconteceu na noite de 21 para 22 de abril, quando o romano foi espancado por um grupo de quase 10 pessoas, incluindo membros da torcida organizada do Milan, em frente ao seu apartamento na capital da região da Lombardia.

As agressões contra o homem, conhecido por ser personal trainer de vários famosos na Itália, ocorreram horas após ele e Fedez ter um desentendimento em uma casa noturna. Segundo fontes próximas do artista, o motivo da confusão teria sido sobre uma mulher que estava acompanhando o músico.

De acordo com a imprensa local, duas testemunhas do espancamento de Iovino e câmeras de vigilância confirmaram a presença de Fedez no local das agressões, embora o rapper tenha desmentido essas informações em seu depoimento.

Com isso, os procuradores colocaram Fedez na lista de suspeitos do episódio e, caso seja responsabilizado pela confusão em Milão, poderá responder por briga e lesão corporal.

(ANSA).

