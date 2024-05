Com 24 peças, faqueiro campeão de vendas custa R$ 75; veja opiniões

Um bom conjunto de talheres não só deixa a mesa mais bonita, como também pode influenciar na experiência que temos com a comida, dependendo do peso, material ou formato. Se você quer atualizar o seu, uma opção que faz sucesso na Amazon, parceira do UOL, é o Faqueiro Búzios, com 24 peças, da marca Tramontina. Foram mais de 3 mil compras apenas no mês passado.

Feito de aço inox, é resistente, durável e pode ser lavado na máquina de lavar louça. Com 11% de desconto, seu preço baixou de R$ 85 para R$ 75,41. Confira, a seguir, mais detalhes e opiniões de quem comprou.

O que esse faqueiro tem de bom?

Feito de aço inox, promete ser resistente e durável;

Conta com 24 peças, incluindo garfos, facas, colheres de mesa e colheres de chá;

Serve seis pessoas;

Tem acabamento neutro;

Pode ser lavado na máquina de lavar louça.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 8,5 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de 5). Confira alguns comentários de quem comprou e usou.

Simplesmente incrível, oferece tudo o que promete. O material é incontestavelmente bom, pesadinho, resistente e bonito. Simplesmente apaixonada. Avaliação anônima na Amazon

Produto bem acabado. Funcional. Ótimo custo benefício. Aldrey Sena Martins

Faqueiro bom. Material também é bom. Pelo preço vale a muito a pena. Comprem sem medo. Chirle de Sousa Miranda

Perfeito, acabamento que eu queria. Claudia Pinto

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a qualidade do material e sua resistência.

Fiquei decepcionada com o produto. Comprei dois jogos, mas os talheres são fracos. Entortam. E as facas não possibilitam descascar uma maçã. Lilian Scoparo Nunes

Produto com qualidade inferior. Não vale nada. Estou profundamente decepcionada. Montes

