Expectativas de inflação nos EUA para 1 ano sobem para 3,3% em maio, diz Fed de NY

As expectativas de inflação para 1 ano à frente subiram de 3,0% em abril para 3,3% em maio, segundo pesquisa mensal do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 13. No horizonte de três anos, houve uma ligeira queda, de 2,9% para 2,8%, enquanto o indicador para 5 anos avançou de 2,6% para 2,8%.

Na última sexta-feira, um outro levantamento, elaborado pela Universidade de Michigan, também apontou avanço nas expectativas de inflação dos EUA.