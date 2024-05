'Dirija como uma mulher': o lema da nova campanha de segurança no trânsito na França

Uma associação francesa de segurança nas estradas anunciou nesta segunda-feira o lançamento de um campanha na qual incentiva os homens a dirigirem como as mulheres, na esperança de reduzir as mortes por acidentes de trânsito.

Segunda a associação 'Victimes et Citoyens' (Vítimas e Cidadãos), os anúncios com o lema "Dirija como uma mulher" pretendem mudar o estereótipo de que os homens dirigem melhor que as mulheres.

"Uma olhada no dados nos diz que isso não está correto", afirma o comunicado. Segundo dados oficiais sobre segurança rodoviária, os homens causaram quase 9 de cada 10 acidentes fatais de trânsito na França.

A associação, que atende feridos em acidentes e organiza campanhas de conscientização, disse esperar uma mudança na "mentalidade dos homens e, portanto, em seu comportamento".

"Dirigir como uma mulher significa apenas uma coisa: continuar com vida", afirma a campanha publicitária, divulgada principalmente em estações de metrô e na internet.

Cerca de 3.200 pessoas morreram em acidentes de trânsito na França em 2023 e os primeiros dados apontam para um possível aumento em 2024.

