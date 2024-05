Deputado exonera assessora que fez post sobre RS: 'Mãe terra está limpando'

O deputado estadual Marquito de Santa Catarina (Psol) decidiu exonerar uma assessora que gerou revolta após fazer um comentário sobre a situação das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A assessora Cintia Cruz disse que ''Não é a toa que a mãe terra está limpando o lugar que mais consome carne do sul do país''. O comentário foi feito em uma publicação de uma página nas redes sociais que divulgava um vídeo de um gaúcho fazendo churrasco em meio ao alagamento de sua casa.

''Não concordo com o conteúdo do comentário'', afirmou o deputado em pronunciamento no sábado (11). Em nota, ele informou que Cintia foi exonerada do cargo após a repercussão do caso. Ele disse lamentar a situação, ''especialmente considerando que ela é 'uma líder comunitária que dedica a vida a ações humanitárias e ambientais''.

Assessora publicou um vídeo se desculpando pelo o que disse. ''Comentário infeliz em um momento tão sensível'', falou em gravação após exoneração. ''Meu objetivo sempre foi chamar atenção de que a crise climática é consequência da degradação e exploração sem limites da natureza.''