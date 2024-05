Corpo encontrado em GO é de homem suspeito de matar pedagoga, diz advogada

Do UOL, em São Paulo

O corpo encontrado em um matagal no município de Trindade (GO) é de Douglas José de Jesus, homem foragido por suspeita de matar e ocultar o corpo da esposa, a pedagoga Fábia Cristina dos Santos, em Quirinópolis.

O que aconteceu

Ele se suicidou, segundo a advogada Rosemere Oliveira, que representa a família de Fábia. A identidade de Douglas foi confirmada usando o DNA dos filhos do casal.

Corpo foi encontrado dias após polícia cumprir mandados contra suspeitos de envolvimento no assassinato de Fábia. No último dia 2, a operação cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em três estados diferentes e prendeu uma pessoa em flagrante por porte de arma ilegal.

Fábia era vítima de violência doméstica, apurou a polícia. A advogada da família diz que apresentou provas de que Douglas tentou matar a esposa dias antes do casal desaparecer.

O UOL procurou a Polícia Civil de Goiás. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Relembre o caso

Fábia Cristina Santos e o marido, Douglas José de Jesus, desapareceram em 9 de março. Eles estavam a caminho de Quirinópolis para a missa de sétimo dia do pai da mulher.

Corpo de Fábia foi encontrado em estado avançado de decomposição no dia 23 de abril. O cadáver estava dentro do automóvel do casal, entre os municípios de Goianira e Trindade.

Marido tinha mandado de prisão em aberto. Inicialmente, os investigadores acreditavam que o casal havia sumido junto devido o passado criminoso de Douglas, mas agora a polícia trabalha com a hipótese de que o marido matou Fábia e fugiu.

Caminhoneiro era foragido da Justiça. Douglas está foragido há 28 anos por um duplo homicídio praticado em 1996. Segundo a polícia, ele e Fábia fugiram juntos e ficaram mais de um ano sem falar com a família. Douglas também usava o nome de um irmão para não ser localizado.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.