Por R$ 40, este suporte deixou meu notebook na altura certa e sem deslizar

O home office tem diversos benefícios, mas também pode trazer alguns efeitos colaterais como mais horas do dia sentado de olho na tela do computador. Desde que adotei essa modalidade de trabalho, há quase dois anos, passei a investir em acessórios que me ajudem a exercer as funções de maneira mais confortável.

Um desses acessórios é o suporte ergonômico Uptable para notebook, que faz com que a tela fique na altura da visão ajudando a manter a postura enquanto trabalho.

O que eu gostei

Ajuste de altura. Por ser regulável, é possível deixar o suporte na altura ideal para que a tela do notebook fique na linha dos olhos, adaptando-a a cada usuário ou notebook usado.

As opções de altura e ajuste dele não são pré-definidos como alguns modelos existentes no mercado. Com dois suportes deslizantes, são inúmeras as possibilidades de regulagem.

Leve e dobrável. Por trabalhar home office, às vezes cumpro minha jornada em outros locais, como na casa dos meus pais. Por ser muito leve e dobrável, é bem fácil de transportá-lo, inclusive na mala, já que ele ocupa pouquíssimo espaço.

Estabilidade. Ele proporciona boa estabilidade ao notebook, fazendo com que o equipamento não escorregue durante o uso. Além disso, ele vem com borrachinhas nas extremidades que ficam apoiadas na mesa, evitando que risque ou arranhe o móvel.

Evita superaquecimento. Por deixar o notebook elevado, ele ajuda na ventilação e evita o superaquecimento do equipamento. Isso contribui para maior durabilidade da bateria do notebook.

Acessível: Achei o valor do suporte bastante acessível, já que ele dura por anos —tenho o meu há dois anos.

Suporte é ajustável para deixar a tela do computador na altura ideal Imagem: Simone Machado

Pontos de atenção

Digitação. Eu, particularmente, não gosto de digitar no teclado do notebook e uso um teclado auxiliar no meu dia a dia. Mas quando precisei fazer essa digitação com o equipamento no suporte achei desconfortável pelo fato de o teclado ficar alto.

Quem pode gostar do suporte

Pessoas que passam horas na frente do computador podem gostar desse acessório, já que dá mais conforto para essa atividade.

Além disso, quem viaja bastante à trabalho, passa dias fora de casa e precisa usar o notebook enquanto está no hotel, por exemplo, pode gostar, já que o suporte é fácil de ser transportado na mala.

