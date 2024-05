Café puro ou com leite? O que levar em conta na hora de escolher sua bebida

O café é uma das bebidas mais consumidas e apreciadas no Brasil. Além de puro (ou preto), a mistura com leite é uma variação saborosa e mais suave.

Ambas as bebidas estão presentes em diferentes momentos do dia, no café da manhã, após as refeições ou em eventos com os amigos. Mas será que os nutrientes variam muito?

O café puro geralmente tem poucas calorias, antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a combater os radicais livres. Já o café com leite adiciona calorias e os nutrientes do leite, como proteínas, gorduras, carboidratos e cálcio. Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas)

A seguir, veja em detalhes as diferenças nutricionais entre o café preto e o café com leite.

Nutrientes em xeque

No café puro e sem açúcar, as quantidades calóricas e de nutrientes são mínimas. Já o leite acrescenta nutrientes de acordo com o tipo: se é integral, semidesnatado ou desnatado. Essas diferenças aumentam a quantidade de gorduras, mas as proteínas e os carboidratos variam pouco.

De maneira geral, o café puro contém minerais, como magnésio, potássio e fósforo, aminoácidos, gorduras, açúcares (sacarose e glicose) e ácidos clorogênicos. Já o leite contém gorduras, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. A principal proteína do leite é a caseína, que contém todos os aminoácidos essenciais aos seres humanos. Gabriela Duarte Dias, nutricionista do hospital Sírio-Libanês

No entanto, o que varia bastante é a quantidade de cálcio, que está presente na bebida com leite. Por isso, pode ser benéfico para os ossos. Já as proteínas e as gorduras do café com leite aumentam a saciedade.

Veja a seguir detalhes dos nutrientes de uma xícara (chá), ou 200 ml, de café puro:

Calorias: 20 kcal

Carboidrato total: 3,36 g

Proteína: 1,34 g

Gorduras: 0,14 g

Cálcio: 6,32 mg

Sódio: 2,05 mg

Magnésio: 19, 3 mg

Fósforo: 19 mg

Potássio: 311 mg

Confira também os nutrientes de uma xícara (chá), ou 200 ml, com café e leite (meio a meio):

Calorias: 73 kcal

Carboidrato total: 7,39 g

Proteína: 3,64 g

Gorduras: 3,30 g

Cálcio: 110 mg

Ferro: 0,07 mg

Sódio: 64,8 mg

Magnésio: 19, 4 mg

Fósforo: 91,5 mg

Potássio: 288 mg

Zinco: 0,38 mg

Selênio: 4,81 mg

Vitamina A: 49,6 mcg

Vitamina B12: 0,37 mcg

Quantidade de cafeína

Isso depende da quantidade de café na mistura (meio a meio ou pingado), assim como o tipo de café, ou seja, infusão, solúvel ou espresso.

Vale lembrar que a quantidade recomendada de café é de até 400 miligramas de cafeína por dia para adultos saudáveis. Isso equivale a cerca de três a quatro xícaras de café.

Em adultos, o excesso de cafeína está associado a insônia, nervosismo, agitação, irritabilidade, dor de estômago, batimentos cardíacos acelerados e tremores.

Afinal, qual é mais saudável?

De acordo com os especialistas, de forma geral, tanto o café puro quanto o café com leite podem fazer parte de uma dieta saudável e não prejudicar a saúde, desde que sejam consumidos com moderação, sem açúcar em excesso.

Não há uma escolha certa ou errada quando se trata de beber café puro ou com leite. Tudo depende do gosto pessoal e das necessidades individuais. No entanto, consumir sem açúcar e sem adoçante é muito mais saudável e equilibra os níveis de glicose no sangue. Joyce Marques, profissional de nutrição do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do cartão de TODOS, que atua nas unidades de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus (BA)

O café puro tem poucas calorias e gorduras. Pode ser uma boa opção para quem deseja controlar o peso, por exemplo. Já o café com leite contém mais nutrientes, como cálcio, proteínas e vitaminas do complexo B. No entanto, adiciona mais calorias e gorduras, dependendo do tipo de leite usado (integral, desnatado ou semidesnatado).

Pessoas com intolerância à lactose podem apresentar desconfortos ao beber café com leite. Portanto, devem evitar a bebida ou optar por produtos sem esse tipo de carboidrato, pois não conseguem digeri-lo devido à deficiência (ou ausência) de uma enzima chamada lactase.

Referência: TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos).