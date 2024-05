BTG Pactual tem lucro de R$2,89 bi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira crescimento do lucro líquido ajustado do primeiro trimestre para 2,89 bilhões de reais ante 2,26 bilhões no mesmo período do ano passado.

O banco teve uma rentabilidade sobre patrimônio medida pelo ROAE de 22,8% ante 20,9%, e o índice de eficiência ajustado melhorou de 39,3% para 37,5%.

A receita total da instituição financeira somou 5,89 bilhões de reais de janeiro ao final de março, crescimento ante os 4,8 bilhões de um ano antes.