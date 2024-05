Bois fogem do frigorífico e assustam moradores de condomínio em MT

Três bois escaparam de um frigorífico e um deles invadiu um condomínio durante a madrugada desse domingo (12) em Várzea Grande.

O que aconteceu

Os bois escaparam do abatedouro da empresa Marfrig. Um deles entrou no condomínio Chapada dos Guimarães, no bairro Alameda, causando confusão no local.

Um vídeo mostrou o boi correndo por um estacionamento e sendo perseguido por um homem. Os dois ainda passam pela cancela de carros. Os funcionários do frigorífico compareceram para o resgate dos animais, com a ajuda de Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal.

Todos os bois foram resgatados e ninguém ficou ferido. O primeiro foi capturado na região do Porto, o segundo no bairro Ponte Nova e o terceiro no bairro Construmat. Acidentes de trânsito também não foram registrados.