É do time que ama coentro? Erva reduz colesterol ruim e turbina a imunidade

Tem quem ame, tem quem odeie, mas todo mundo concorda que o coentro é uma erva que nunca passa despercebida. Folhas e talos podem ser usados crus ou cozidos e têm o poder de mudar qualquer receita.

Se você está no time de quem curte, aproveite esse tempero com ainda mais vontade, pois ele oferece alguns benefícios para a saúde:

Contribui com a saúde cardíaca Consumir coentro com regularidade pode diminuir fatores de risco de problemas cardíacos como a pressão alta e o nível de colesterol "ruim" (LDL). O benefício se deve ao magnésio e ao potássio presentes no alimento.



Além disso, como esse tempero realça o sabor, é comum usar menos sal nas preparações que levam coentro, o que é benéfico para o controle da hipertensão arterial. Ácidos graxos presentes na erva (ácido oleico e ácido palmítico) também se mostraram efetivos para reduzir os níveis de colesterol da corrente sanguínea.

Melhora o sistema imunológico A erva é fonte de vitaminas A e C, que fortalecem o sistema imunológico e protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Por isso, consumir o alimento ajudar a tornar o organismo mais forte para combater vírus, bactérias e fungos que podem provocar doenças.

Faz bem para o cérebro As propriedades anti-inflamatórias do coentro podem reduzir o risco de algumas doenças que afetam o cérebro, como alzheimer. Por possuir vitaminas do complexo B (principalmente tiamina), melhora a comunicação das células do sistema nervoso (neurônios). Especialistas consultados por VivaBem reforçam que o consumo de coentro também pode contribuir para a diminuição do estresse e da ansiedade, já que ele é fonte de vitaminas do complexo B e magnésio, nutrientes importantes para o cérebro.

Melhora a saúde intestinal Acrescentar coentro na dieta diminui a prisão de ventre. A erva contém pequenas quantidades de fibras, o que estimula o movimento intestinal regular, favorecendo a eliminação das fezes. Vale destacar que é importante consumir outras fontes de fibras e beber bastante água para que o intestino funcione adequadamente.

