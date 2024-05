Marido após morte de Amália Barros: 'Sonhamos com filhos que nunca teremos'

Do UOL, em São Paulo

Thiago Boava, marido da deputada federal Amália Barros (PL-MT), lamentou a morte da companheira em um vídeo publicado no Instagram no domingo (12).

O que aconteceu

Thiago começou o vídeo dizendo que a esposa não poderia ouvi-lo mais, mas ponderou não poder deixar de gravar a mensagem. "Construímos uma casa que nunca vamos morar juntos, sonhamos com filhos que nunca vamos ter. Sonhamos muitas coisas juntos que não vamos realizar", começou.

O marido da deputada afirmou que ela mudou muito a vida dele, assim como ele a dela. Thiago disse que amou muito Amália, acrescentando que viveram 13 anos juntos. Ele também pediu para que as pessoas nunca deixem de beijar e abraçar aqueles que amam porque "a vida é assim".

Sepultamento de Amália ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi Mirim, a cerca de 166 quilômetros de distância de São Paulo.

Deputada estava internada

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) morreu aos 39 anos. A informação foi divulgada na madrugada do domingo (12) nas redes sociais da parlamentar, que era vice-presidente do PL Mulher Nacional.

Amália Barros estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde morreu, desde então.

A parlamentar também passou por um procedimento de drenagem de vias biliares. O objetivo era retirar o líquido biliar acumulado em excesso no fígado. Horas antes da morte de Amália, a assessoria da parlamentar disse que ela iria passar por uma nova cirurgia no sábado (10), desta vez para tratar de complicações no fígado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou a pedir orações para a parlamentar no sábado. O pedido foi feito durante um evento do PL Mulher em Sergipe.

Amália foi eleita por Mato Grosso em 2022

Amalia Scudeler de Barros Santos nasceu no dia 22 de março de 1985, na cidade paulista de Mogi Mirim. Ela era formada em jornalismo.

Amália perdeu a visão do olho esquerdo após uma infecção por toxoplasmose, aos 20 anos. A jornalista passou por 15 cirurgias, mas em 2016 teve que remover o olho e começou a usar uma prótese ocular.

A parlamentar dá nome a uma lei sancionada em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). A lei classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, estendendo aos seus portadores todos os benefícios previstos na legislação da pessoa com deficiência.

A deputada recebeu mais de 70 mil votos dos mato-grossenses em 2022. Próxima de Michelle, Amália se tornou vice-presidente do PL Mulher Nacional, que hoje é presidido pela ex-primeira-dama.