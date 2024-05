Ações europeias fecham estáveis com investidores à espera de dados de inflação

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 fechou estável nesta segunda-feira, com os investidores se preparando para uma série de dados econômicos da zona do euro e para uma leitura sobre a inflação dos Estados Unidos nesta semana.

O índice STOXX 600 subiu 0,02%, para 520,86 pontos, não muito distante das máximas recordes. O setor automobilístico liderou os ganhos, recuperando-se de uma série de quatro dias de perdas, enquanto as ações de defesa foram as mais atingidas, com perda de 1,2%.

O índice de referência atingiu uma máxima recorde na sexta-feira, registrando seu maior ganho semanal desde o final de janeiro, de 3%, sustentado por fortes balanços corporativos.

O STOXX 600 recuperou seu ímpeto em meados de maio, depois que as tensões geopolíticas e as incertezas quanto à política monetária o fizeram enfraquecer em abril.

Todas as atenções estarão voltadas para as leituras de inflação ao produtor e ao consumidor dos EUA, na terça e quarta-feiras, que definirão ainda mais o tom para os cortes de juros pelo Federal Reserve este ano.

Na zona do euro, a inflação final e o PIB preliminar do primeiro trimestre, na segunda metade da semana, serão examinados para avaliar a trajetória das taxas de juros do Banco Central Europeu, que indicou um corte em junho, sinalizou incertezas em relação às perspectivas para além disso e enfatizou sua independência em relação ao Fed.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,22%, a 8.414,99 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,16%, a 18.742,22 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,12%, a 8.209,28 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 34.815,91 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,42%, a 11.152,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,58%, a 6.871,86 pontos.