'A história está diante de nós', diz Guardiola antes de jogo contra o Tottenham

O Manchester City está "diante da história", disse o técnico Pep Guardiola em entrevista nesta segunda-feira (13), véspera do jogo decisivo contra o Tottenham, que pode deixar muito bem encaminhado o quarto título consecutivo dos 'Citizens' no Campeonato Inglês, um feito que seria inédito.

O City ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com um ponto a menos que o Arsenal, mas tem um jogo atrasado a disputar, justamente contra os 'Spurs', fora de casa, nesta terça-feira.

Se conseguirem a vitória no Tottenham Hotspur Stadium, algo que ainda não conseguiram na Premier League desde a inauguração do estádio, em 2019, os 'Citizens' dependerão de si mesmos para levar o título no próximo domingo, quando recebem o West Ham na última rodada.

Para chegar à reta final com chances de vencer o campeonato, o Manchester City engatou uma sequência de sete vitórias nos últimos sete jogos, com 28 gols marcados e apenas cinco sofridos.

"Quinze gols [em quatro jogos] é bom, te dá os pontos para estar aqui hoje, mas não te dá nada extra para amanhã, quando começar o jogo", declarou Guardiola em coletiva de imprensa.

"A mentalidade é fácil: se não vencermos, não ganharemos a Premier League, e é isso o que temos que fazer" resumiu o treinador.

Apesar de ter vencido na casa do Tottenham pela Copa da Inglaterra em janeiro, a história no Campeonato Inglês é diferente para o City, com quatro derrotas e nenhum gol marcado em quatro jogos.

Algo que não preocupa Guardiola, que apesar do retrospecto negativo acredita que sua equipe jogou bem "em várias ocasiões" na casa dos 'Spurs'.

"Mas para fazer algo que nunca foi feito antes neste país é preciso fazer algo especial, excepcional inclusive", disse sobre a possibilidade de levantar o quarto título consecutivo.

"Nunca aconteceu antes na Premier League. Temos que fazer desta vez. A história está diante de nós e temos que aceitar que ainda não a fizemos. É o momento para isso, se não, o Arsenal será campeão", resumiu.

Guardiola também disse ter um "grande respeito" pelo técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, cuja equipe ainda tem chances de entrar no Top 4 e se classificar para a Liga dos Campeões.

