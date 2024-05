Tem iPhone, mas não tem carregador? Esses são bons e custam menos de R$ 120

Já faz um tempo que compradores de iPhone recebem o cabo sem o carregador na caixa do produto. Assim, quem quiser carregar o celular precisa adquirir a fonte a parte.

A boa notícia é que não precisa ser da Apple e existem equipamentos com qualidade para o usuário mais exigente. Além disso, esses carregadores tendem a ser mais baratos. Só para você ter uma ideia, na Amazon, parceira do UOL, um carregador USB-C de 20W sai por R$ 152,10. Com isso, listamos abaixo alguns modelos de outras marcas que receberam boas avaliações dos clientes da Amazon. Confira:

2 portas USB: 24W de potência no total.

Carrega dois dispositivos ao mesmo tempo.

Design ultra-compacto.

Possui tecnologia de prevenção contra curto-circuito.

O que diz quem comprou: "Todo produto da Anker que utilizei não me arrependo. Esse não é diferente. Qualidade de construção perfeita. Arrisco até dizer que eles são melhores que os originais da Apple", afirmou Mario.

Promete carregar até 75% mais rápido que os carregadores comuns.

Com proteção contra sobretensão, sobrecorrente e superaquecimento.

O que diz quem comprou: "Carrega super-rápido em conjunto com o cabo original da Apple. Amei", comentou Flavia Arcanjo.

Tem uma saída USB-C com 20W e uma saida USB 18W.

É compatível com smartphones iPhones lançados a partir de 2017 (incluindo iPhone 15), além de Android e iPad, notebooks, tablets, fones de ouvido, caixa de som.

Promete carregar até 50% da bateria do iPhone em 30 minutos.

O que diz quem comprou: "O carregador é muito rápido e não esquenta. Vale a pena", afirmou : "O carregador é muito rápido e não esquenta. Vale a pena", afirmou Marcos Galatto

Proteção contra curto-circuito e sobreaquecimento.

Desenvolvido com material antichamas.

Ideal para cargas mais rápidas e seguras.

O que diz quem comprou: "Funciona bem com iPhone 12 USB-C e coisas com USB-A, mas não funciona com o Apple Watch série 7 USB-C. Não sei por quê... Sem isso, é barato e rápido", comentou o comprador que registrou a avaliação com o nome tnhg.

Segundo a fabricante, o carregador foi projetado para iPhones das linhas 8 ao 12.

20W.

Feito com materiais resistentes.

O que diz quem comprou: "Sem duvidas o melhor carregador pra iPhone. Comprei pra minha esposa e carrega 100% o iPhone 12 em menos de 1h", afirmou Faruk Wilson.

Garante carregamento rápido.

Com duas entradas USB.

Possui tecnologia de proteção contra variação de temperatura.

Tem certificado da Anatel.

O que diz quem comprou: "Para iPhone 8 Plus e Apple Watch, o carregador tem um ótimo desempenho", comentou Mariana.

*Com informações de conteúdo publicado em 12/08/2023.

