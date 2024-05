Por que o câncer é chamado de câncer? Explicação tem a ver com caranguejo

Uma das primeiras descrições de alguém com câncer vem do século 4 a.C. Satyrus, tirano da cidade de Heracleia, no Mar Negro, desenvolveu um câncer entre a virilha e o escroto. À medida que o câncer se espalhava, Satyrus tinha dores cada vez maiores. Ele não conseguia dormir e tinha convulsões.

Os cânceres avançados nessa parte do corpo eram considerados inoperáveis, e não havia medicamentos fortes o suficiente para aliviar a agonia. Portanto, os médicos não podiam fazer nada. Por fim, o câncer tirou a vida de Satyrus aos 65 anos de idade.

O câncer já era bem conhecido nesse período. Um texto escrito no final do século 5 ou início do século 4 a.C., chamado Diseases of Women, descrevia o desenvolvimento do câncer de mama:

... crescimentos duros se formam... a partir deles, desenvolvem-se cânceres ocultos... as dores sobem dos seios dos pacientes até a garganta e ao redor das omoplatas... esses pacientes tornam-se magros em todo o corpo... a respiração diminui, o olfato é perdido...

Outros trabalhos médicos desse período descrevem diferentes tipos de cânceres. Uma mulher da cidade grega de Abdera morreu de câncer no peito; um homem com câncer na garganta sobreviveu depois que seu médico queimou o tumor.

De onde vem a palavra "câncer"?

A palavra câncer tem origem na mesma época. No final do século 5 e início do século 4 a.C., os médicos usavam a palavra karkinos —a antiga palavra grega para caranguejo— para descrever tumores malignos. Mais tarde, quando os médicos de língua latina descreveram a mesma doença, eles usaram a palavra latina para caranguejo: cancer. Portanto, o nome pegou.

Mesmo nos tempos antigos, as pessoas se perguntavam por que os médicos davam à doença o nome de um animal.

Uma explicação era que o caranguejo é um animal agressivo, assim como o câncer pode ser uma doença agressiva; outra explicação era que o caranguejo pode agarrar uma parte do corpo de uma pessoa com suas garras e ser difícil de remover, assim como o câncer pode ser difícil de remover [depois de desenvolvido].

Mas alguns dizem que ele é assim chamado porque adere a qualquer parte sobre a qual se fixa de forma obstruída, como o caranguejo. Outros achavam que era por causa da aparência do tumor.

O médico Galeno (129-216 d.C.) descreveu o câncer de mama em sua obra A Method of Medicine to Glaucon e comparou a forma do tumor à forma de um caranguejo:

Vimos com frequência nas mamas um tumor exatamente como um caranguejo. Assim como esse animal tem pés em ambos os lados do corpo, também nessa doença as veias do inchaço não natural são esticadas em ambos os lados, criando uma forma semelhante à de um caranguejo.

Nem todos concordam com a causa do câncer

No período greco-romano, havia diferentes opiniões sobre a causa do câncer.

De acordo com uma teoria médica antiga muito difundida, o corpo tem quatro humores: sangue, bile amarela, fleuma e bile negra. Esses quatro humores precisam ser mantidos em um estado de equilíbrio, caso contrário a pessoa fica doente. Se uma pessoa sofresse de excesso de bile negra, acreditava-se que isso acabaria levando ao câncer.

O médico Erasistratus, que viveu por volta de 315 a 240 a.C., discordava. Entretanto, até onde sabemos, ele não ofereceu uma explicação alternativa.

Como o câncer foi tratado?

O câncer era tratado de várias maneiras diferentes. Acreditava-se que os cânceres em seus estágios iniciais poderiam ser curados com medicamentos.

Esses medicamentos incluíam drogas derivadas de plantas (como pepino, bulbo de narciso, mamona, ervilhaca amarga, repolho); animais (como a cinza de um caranguejo); e metais (como arsênico).

Galeno afirmou que, ao usar esse tipo de medicamento e purgar repetidamente seus pacientes com eméticos ou enemas, ele às vezes conseguia fazer com que os cânceres emergentes desaparecessem.

Ele disse que o mesmo tratamento às vezes impedia que cânceres mais avançados continuassem a crescer. Entretanto, ele também disse que a cirurgia é necessária se esses medicamentos não funcionarem.

A cirurgia geralmente era evitada, pois os pacientes tendiam a morrer devido à perda de sangue. As operações mais bem-sucedidas eram em cânceres da ponta da mama. Leônidas, um médico que viveu entre os séculos 2 e 3 d.C., descreveu seu método, que envolvia cauterização (queima):

Geralmente opero em casos em que os tumores não se estendem para o tórax [...] Quando a paciente é colocada de costas, faço uma incisão na área saudável da mama acima do tumor e, em seguida, cauterizo a incisão até que se formem crostas e o sangramento seja estancado. Em seguida, faço uma nova incisão, delimitando a área à medida que faço um corte profundo na mama, e novamente cauterizo. Faço isso [incisão e cauterização] com bastante frequência [...] Dessa forma, o sangramento não é perigoso. Depois que a excisão é concluída, cauterizo novamente toda a área até que ela fique seca.

O câncer era geralmente considerado uma doença incurável e, por isso, era temido. Algumas pessoas com câncer, como o poeta Silius Italicus (26-102 d.C.), morreram por suicídio para acabar com o tormento.

Os pacientes também oravam aos deuses para ter esperança de cura. Um exemplo disso é Innocentia, uma senhora aristocrática que viveu em Cartago (na atual Tunísia) no século 5 d.C. Ela disse ao seu médico que a intervenção divina havia curado seu câncer de mama, embora o médico não acreditasse nela.

Do passado para o futuro

Começamos com Satyrus, um tirano do século 4 a.C. Nos cerca de 2.400 anos que se passaram desde então, muito mudou em nosso conhecimento sobre o que causa o câncer, como preveni-lo e como tratá-lo. Também sabemos que existem mais de 200 tipos diferentes de câncer. O câncer de algumas pessoas é tratado com tanto sucesso que elas passam a ter uma vida longa.

Mas ainda não existe uma "cura geral para o câncer", uma doença que cerca de uma em cada cinco pessoas desenvolvem durante a vida. Somente em 2022, houve cerca de 20 milhões de novos casos de câncer e 9,7 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. É evidente que temos um longo caminho a percorrer.

*Konstantine Panegyres, bolsista de pós-doutorado McKenzie, estudos históricos e filosóficos, The University of Melbourne

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original.