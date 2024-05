Ministro italiano descarta chance de ataque russo contra Otan

ROMA, 12 MAI (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, descartou a possibilidade de a Rússia realizar algum ataque contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Apesar de não estar preocupado com uma ofensiva direta de Moscou, o político acrescentou que os movimentos russos precisam ser acompanhados atentamente. Tajani ainda negou as chances de enviar tropas italianas para Kiev.

"Eu não subestimaria, mas também não dramatizaria a situação, pois os movimentos de Moscou devem ser seguidos com a máxima atenção. Não há perigos de ataques à nato, nem há qualquer intenção por parte da Itália e da EU de enviar tropas para lutar na Ucrânia", comentou Tajani em entrevista à emissora Rai3.

O ministro ainda alertou para os perigos de a Rússia realizar ataques cibernéticos e propagar notícias falsas durante a campanha eleitoral europeia.

"O perigo que existe é o dos ataques cibernéticos e das notícias falsas. Existirá durante a campanha eleitoral europeia e não devem ser subestimados", afirmou.

Nas últimas 24 horas, a Rússia realizou ataques contra a Ucrânia ao longo de toda a linha da frente do conflito, informou neste domingo (12) o Estado-Maior de Kiev.

Ao todo, ocorreram pelo menos 155 batalhas. O exército do Kremlin, de acordo com fontes ucranianas, teria feito 13 ataques com mísseis, 118 ataques aéreos e 120 lançamentos de foguetes contra posições de tropas de Kiev e áreas povoadas.

Condomínios e residências particulares foram afetados, assim como a infraestrutura de diversos locais. Segundo os militares da Ucrânia, as forças russas estão sofrendo graves perdas, pois ao menos 1,2 mil soldados perderam a vida em combate só no último dia. (ANSA).

