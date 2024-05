Homem é baleado ao tentar assaltar equipe da vice-governadora de Pernambuco

Um homem foi baleado e preso na tarde deste sábado, (11), ao tentar assaltar a equipe de segurança da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), no bairro de Parnamirin, na Zona Norte de Recife.

O que aconteceu

Homem armado abordou veículo da equipe de segurança. Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, o homem estava com uma pistola calibre 32 e teria tentado assaltar uma viatura descaracterizada, utilizada na segurança da vice-governadora, que não estava no local no momento. "Os policiais reagiram, ferindo o assaltante na perna e na mão", diz a nota divulgada pela Secretaria.

Imagens de segurança mostram equipe armada. Câmeras mostram a equipe da vice-governadora armada com metralhadoras e detendo o homem, que foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na capital pernambucana. O assaltante já tem outras passagens pela polícia.