Grupo de jornais britânicos alerta a Apple sobre planos de bloqueio de anúncios, relata o FT

(Reuters) - O grupo jornalístico britânico News Media Association (NMA) alertou a Apple que qualquer medida para impor uma ferramenta chamada "apagador da web" para bloquear anúncios colocaria em risco a sustentabilidade financeira do jornalismo, informou o Financial Times no domingo.

A Apple está se preparando para incluir um recurso de privacidade baseado em IA no navegador Safari na próxima atualização de software iOS 18 que removerá anúncios ou outro conteúdo indesejado de sites, informou o jornal.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi em Bengaluru)